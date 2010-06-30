У Харкові СБУ затримала організатора та 5 членів наркоугруповання

Харків. 30 червня. УНІАН. Служба безпеки України викрила та припинила діяльність міжрегіонального злочинного угруповання, яке налагодило постачання до Харкова та розповсюдження великих партій наркотичних засобів – концентрату макової соломки та опію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі Управління СБУ в Харківській області, очолював злочинне угруповання 32-річний майор міліції, який обіймав керівну посаду в одному з підрозділів ГУ МВСУ в Харківській області. Крім нього до складу злочинної групи входили ще 5 харків`ян.

26 червня ц.р. в рамках кримінальної справи, що порушена за матеріалами СБУ прокуратурою Харківської області за ознаками ч.1 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, співробітники СБУ затримали організатора злочинного угруповання «на гарячому» при здійсненні ним чергової передачі наркотичних засобів. Під час затримання у наркоторговця вилучено концентрат макової соломки. Того ж дня у Харкові затримано й інших учасників злочинної групи, під час обшуку в яких вилучено ще одну партію такого ж наркотичного засобу.

Наразі всі учасники злочинної групи утримуються під вартою в Ізоляторі тимчасового утримання ГУ МВСУ в Харківській області.

Слідство за вказаними кримінальними справами продовжується прокуратурою Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, за словами прокурора області Василя СИНЧУКА, 26 червня було затримано колишнього майора міліції Євгена БУЛАКОВА, якого підозрюють у розповсюдженні наркотичних засобів – опію, маку, макової соломки. Під час затримання він намагався чинити опір.