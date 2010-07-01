Евро-2012: експерти аналізують процес

Харків.1 липня. УНІАН. Чемпіонат Європи з футболу 2012 року перестав бути предметом політичних спекуляцій. Таку думку висловили експерти в опитуванні Інституту Горшеніна.

Як повідомили УНІАН в інституті, вони попросили експертів прокоментувати поточну ситуацію з підготовкою міст-учасників до Євро-2012 і зробити прогноз, чи готова Україна приймати чемпіонат.

Директор громадської організації «Експертна рада», журналіст Андрій КАПУСТІН відзначив певний прорив у підготовці України до Євро-2012, після появи нової команди у владі.

«Найголовніше – є рішення про фінансування. На сьогодні це - один з найважливіших моментів на рівні держави», - сказав А.КАПУСТІН. Він також визначив основні труднощі у підготовці чемпіонату. «Сьогоднішня проблема – це реакція керівництва УЕФА, зокрема директора турніру Мартіна КАЛЛЕНА, на ставлення до проблеми бездомних тварин в Україні. Україна ніяк не може зрозуміти, що використовувати фашистські методи в Європі неможливо. Це зайвий головний біль на фоні усіх інших, які мають місце: стадіони, аеропорти, готелі і дороги. Європу – і на це потрібно звернути увагу – готують до бойкоту Євро-2012, еліту, в усякому разі. Приїзд просто фанів – це одне. А якщо Євро-2012 бойкотуватиме еліта – це буде погано. В УЕФА це розуміють, в УЕФА сказали українському керівництву, що потрібно негайно вирішувати цю проблему. Українське керівництво поки цього не розуміє. Це одна з головних проблем», - вважає експерт. За його словами, Україна може встигнути розв`язати інші проблеми за три місяці - до вересня (чергового засідання ради УЕФА, на якому буде ухвалено рішення), які відведені Україні для їх розв’язання.

Зокрема, це стосується проблем спорудження або реконструкції стадіонів у Львові і Києві, аеропортів у Львові, Києві і Донецьку. «Якщо українська влада, в особі пана Бориса КОЛЕСНІКОВА (віце-прем`єр-міністра – УНІАН), тішитиме себе ілюзіями щодо того, що ми встигнемо, або ще раз розповімо УЕФА, що ми можемо щось зробити і після – і нічого при цьому не робитиметься, або буде гальмування графіка – то проблеми виникнуть буквально на початку вересня», - вважає А.КАПУСТІН. Також він додав, що негативно на процес підготовки до Євро-2012 може вплинути неповернення державних боргів. «Наприклад, (бізнесмену - УНІАН) Олександру ЯРОСЛАВСЬКОМУ у Харкові, єдиній моделі державно-приватної співпраці з підготовки до Євро, не повертають борги», - сказав він.

Генеральний інвестор підготовки Харкова до Євро-2012, президент групи DCH, президент ФК «Металіст» О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ не говорив про проблеми і труднощі у підготовці до Євро-2012. «Про труднощі дуже люблять говорити ті, хто любить говорити. На мою думку, якщо труднощі і трапляються, то тут не розмови потрібні, а дії. І тоді труднощів не буде. Є робочі питання, які, і це логічно, розв`язуються у робочому режимі», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ. На його думку, у центральної влади сьогодні є бажання працювати у цьому напрямі і політична воля. «Майбутній чемпіонат перестав бути інструментом піару і предметом політичних спекуляцій. Євро-2012 реально став пріоритетним мегапроектом національного значення», - відзначив О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Говорячи про результати підготовки Харкова до Євро-2012, він зазначив: «Говоритиму тільки про проекти, в які вкладаю гроші і роботи на яких контролюю особисто. Три з них завершені - реконструкція стадіону «Металіст» (за винятком незначних доробок, які довелося вносити через появу додаткових вимог УЕФА), створення сучасної тренувальної бази для однієї з команд - учасниць Євро-2012, будівництво біля стадіону Дитячої футбольної академії (під час турніру там розмістяться технічні фахівці і ЗМІ). На всіх цих об`єктах роботи вдалося завершити достроково - щодо стадіону - на півроку раніше встановлених термінів. Новий термінал буде здано наприкінці серпня цього року, а оновлений аеропорт в цілому запрацює до кінця наступного року. І, нарешті, наш новий об`єкт - п`ятизірковий готель, перший у Харкові спочатку спроектований як п`ятизірковий. Його теж плануємо побудувати до кінця 2011 року», - сказав О.ЯРОСЛАВСЬКИЙ.

Перший заступник керівника Комітету ВРУ з питань сім`ї, молодіжної політики, спорту і туризму Олександр ВОЛКОВ відзначив, що центральна влада взялася за підготовку Євро-2012 ґрунтовно. «КОЛІСНИКІВ і САФІУЛЛІН серйозно за це взялися, дуже серйозно. Навіть трошки іншим видам спорту – я образно говорю – образливо, що стільки часу приділяється Євро, а нам би, звичайно, усім хотілося, щоб і представникам інших видів спорту, розуміючи важливість Євро, все-таки теж приділявся час. Але, дай Бог, щоб з таким ентузіазмом це все пішло до кінця – побудували стадіони, зробили інфраструктуру, і провели на вищому рівні чемпіонат Європи», - сказав О.ВОЛКОВ.