Оголошено конкурс «Харківські ініціативи»

Харків. 1 липня. УНІАН. У Харкові оголошено Міжнародний конкурс інноваційних проектів «Харківські ініціативи».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, конкурс, який проводиться за рішенням губернатора Михайла ДОБКІНА, спрямований на розвиток творчої і ділової активності новаторів, науковців і бізнесменів, комерціалізацію інтелектуальної власності, створюваної у вищих навчальних закладах, наукових інститутах, конструкторських бюро і на промислових підприємствах Харківської області, а також на виявлення перспективних інноваційних проектів і підготовку ефективних бізнес-планів для залучення інвестицій у Харківську область.

Тематика конкурсу охоплює всі галузі, всі сфери економічної діяльності: від машинобудування та енергетики до охорони здоров`я, культури і туризму. В окремій номінації «Кращий інноваційний проект регіонального економічного розвитку» будуть розглянуті проекти, здатні позитивно вплинути на розвиток економіки Харківської області в цілому.

Сьогодні триває збір заявок для участі у конкурсі. Експертна рада, до якої входять провідні фахівці регіону, проведе оцінку представлених проектів і відбере кращі для подальшої підготовки бізнес-планів, які візьмуть участь у фіналі конкурсу.

Підведення підсумків конкурсу, вручення нагород та презентації проектів-переможців буде проведено на Міжнародному економічному форумі «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» 17 вересня 2010 р.