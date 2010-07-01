З Черкас до Харкова можна буде дістатися літаком

Харків. 1 липня. УНІАН. Авіакомпанія «Урга» (Кіровоград) має намір відкрити пасажирський авіарейс Черкаси-Харків, повідомляє SQ з посиланням на «Транспортний бізнес» (РФ).

За даними прес-служби виконкому Черкаської міськради, планується також відкритя рейсів Черкаси-Донецк, Черкаси-Сімферополь, а також Черкаси-Варна (Болгарія), Черкаси-Москва (Росія), Черкаси-Стамбул (Туреччина) і Черкаси-Краків (Польща).

Директор авіакомпанії Леонід ШМАЄВИЧ заявив, що «Урга» має намір укласти договір з КП «Черкаський аеропорт» на обслуговування літаків. До цього черкаський аеропорт приймав лише чартерні рейси.

Довідка. Авіакомпанія «Урга» створена в серпні 1993 р. 88,78% акцій авіакомпанії належить компанії «American International Consulting Corp» (США).