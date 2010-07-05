У Мерефі втопилася 48-річна жінка

Харків. 5 липня. УНІАН. У ставку в Мерефі втопилася 48-річна жінка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Харківській області, це сталося у неділю, 4 липня.

За словами її подруги, разом вони відпочивали на березі ставка зі спиртним, потім вирішили покупатися. Раптом у неї на очах жінка стала тонути, наковталася води та пішла на дно. Подруга кинулась на поміч, витягла постраждалу з води, намагалася робити штучне дихання, але врятувати її не вдалося.

За даними прес-служби, протягом останнього тижня на водоймах Харківщини потонуло 12 людей.