Семиноженко пов’язує свою відставку з проблемами в коаліції

Харків. 6 липня. УНІАН. Екс-віце-прем`єр-міністр України з гуманітарних питань, харків`янин Володимир СЕМИНОЖЕНКО вважає, що його відставка свідчить про наявність певних проблем у коаліції.

Таку думку він висловив в інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина».

В.СЕМИНОЖЕНКО визнав, що для нього відставка з поста віце-прем`єра була несподіваною. «Так, це рішення стало шоком навіть для тих, хто голосував! Ольга БОДНАР, яка, до слова, запропонувала направити мене у відставку і не голосувала за свою постанову, сама більше за всіх здивувалася, коли її пропозиція була підтримана парламентом», - відзначив він.

За словами екс-міністра, багато хто з тих, хто голосував за його відставку, тепер при зустрічі з ним ховає очі.

«Говорити, кому це потрібно, не буду, це з`ясується найближчим часом. Але скажу, що це рішення не вигідне ані президенту, ані прем`єру, ані, як це не парадоксально, самій Партії регіонів», - заявив екс-віце-прем`єр.

В.СЕМИНОЖЕНКО не думає, що за його відставкою стоїть якась його ініціатива, зокрема щодо боротьби з наркотиками і тютюнового лобі. «Я розділяю команду Партії регіонів і команду президента. Президент – лідер країни, однак не лідер партії. Реалізація ініціатив президента могла викликати у когось в партії певний дискомфорт. Моє звільнення було обставлене так, щоб мене не було в Києві і щоб я, не дай Боже, не прийшов у Раду. Вся країна до цього знала, що я готую відкриття до Дня Незалежності музею-заповідника Тараса Шевченка і що буду у Каневі цілий день. Моя відставка говорить про наявність певних проблем у коаліції. Все стане зрозуміло після того, як розвиватимуться події далі. Найголовніше – робити висновки з цього», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Політик назвав «повною маячнею» коментарі народного депутата Вадима КОЛЕСНІЧЕНКА щодо причин його відставки. Це «повна маячня, інакше сказане ним назвати важко. На думку КОЛЕСНІЧЕНКА, нам не потрібно створювати держкомітети боротьбі з наркотиками та інноваційний, не потрібно вибудовувати систему координації в країні, а варто перетворитися на бананову республіку, де ніхто ні за що не відповідає... Це все нісенітниця. Мені шкода цієї людини, яка змушена під чиюсь дудку говорити подібні речі», - відзначив екс-віце-прем`єр.

Він також висловив сумнів, що на його посаду взагалі когось буде призначено. «Це дуже складна робота. Настільки складна робота, що навіть у третій свій прихід віце-прем`єром я не можу сказати, що роблю це блискуче за всіма напрямами. Я – «технар», і в мене універсальний склад мислення, що дозволяло опікуватися законодавчим регулюванням у сфері науки, освіти, медицини. Ганна ГЕРМАН і Дмитро ТАБАЧНИК (яких деякі експерти називають претендентами на цю посаду – УНІАН) – гуманітарії, у яких добре виходило б працювати виключно у сфері гуманітарного напряму, скажімо, інформаційної політики. Ані ТАБАЧНИК, ані ГЕРМАН не зможуть підняти той пласт, який тут є. Не думаю, щоб ГЕРМАН взагалі намагалася це робити – у неї чітка і відповідальна робота з президентом», - сказав В.СЕМИНОЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 2 липня Верховна рада України звільнила В.СЕМИНОЖЕНКА з посади віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 378 народних депутатів з 431 зареєстрованого в сесійній залі. Звільнення з посади В.СЕМИНОЖЕНКА підтримали як фракції коаліції, так і опозиції. За звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА проголосували 153 з 172 народних депутатів з фракції Партії регіонів, 120 з 155 членів фракції БЮТ, 57 з 72 членів фракції НУ-НС, 18 з 20 членів фракції Блоку Литвина, у повному складі фракція КПУ і троє з чотирьох позафракційних депутатів. Проект відповідної постанови було внесено на розгляд ВР народним депутатом від БЮТ Ольгою БОДНАР.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ не виключив, що посаду віце-прем`єр-міністра з гуманітарних питань може бути скасовано. За його словами, прийняте парламентом рішення про відставку В.СЕМИНОЖЕНКА відповідає вимогам президента України Віктора ЯНУКОВИЧА зі скорочення державного апарату.

Водночас народний депутат від Партії регіонів В.КОЛЕСНІЧЕНКО заявив журналістам, що фракція Партії регіонів голосувала за звільнення В.СЕМИНОЖЕНКА, оскільки він виявився неефективним менеджером.

«Це була політика очищення від неефективного менеджера. Ви можете уявити, як потрібно було насолити всім, щоб об`єднався весь парламент», - сказав депутат. Крім того, відзначив він, до В.СЕМИНОЖЕНКА було досить багато претензій, зокрема, це стосується неефективного розв’язання питання щодо Інституту національної пам`яті, порушення ст. 22 закону про Кабінет міністрів, причетність до створення двох неефективних комітетів.