Маркевич вигнав Рикуна з Металіста

Харків. 8 липня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич заявив, що більше Олександра Рикуна не буде в його команді.

«Я вважаю, що він (Рикун) зовсім не вартий того, щоб грати в такому клубі, як «Металіст». Навіщо мені футболісти, які ходять пішки по полю? Мені абсолютно однаково, де він продовжить свою кар`єру, але при мені його в «Металісті» не буде.

Наскільки я знаю, зараз він тренується з нашою молоддю. Якщо щось вийде, нехай там і грає», - цитують Маркевича «Известия в Украине».

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