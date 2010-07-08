Маркевич вигнав Рикуна з Металіста
09:23, 08 липня 2010Харьків
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Мовляв, ходить пішки по полю
Харків. 8 липня. УНІАН. Головний тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич заявив, що більше Олександра Рикуна не буде в його команді.
«Я вважаю, що він (Рикун) зовсім не вартий того, щоб грати в такому клубі, як «Металіст». Навіщо мені футболісти, які ходять пішки по полю? Мені абсолютно однаково, де він продовжить свою кар`єру, але при мені його в «Металісті» не буде.
Наскільки я знаю, зараз він тренується з нашою молоддю. Якщо щось вийде, нехай там і грає», - цитують Маркевича «Известия в Украине».
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