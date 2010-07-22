У Харкові горіло приміщення «Хартрону»

Харків. 22 липня. УНІАН. Сьогодні у Харкові горіло приміщення на території ВАТ «Хартрон» - підприємства ракетно-космічної галузі.

Як повідомив кореспонденту УНІАН помічник начальника Головного управління МНС України в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, пожежу сталася рівно опівдні – на технічному поверсі одного з приміщень на території підприємства горіли меблі на площі близько 12 кв. м.

На пожежу виїхали 4 спецавтомобілі (цистерни) та 2 автодрабини. Вогонь було ліквідовано о 13.44.

Постраждалих немає, вдаватися до евакуації людей не довелося, зазначив І.ЛУПАНДІН.