В Харківській області на 30 млн. грн. знижено борги із зарплати

Харків. 23 липня. УНІАН. За попередній місяць заборгованість із заробітної плати в Харківській області була знижена на 30 млн. грн. до 130 млн. грн.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на 1-го заступника губернатора Володимира БАБАЄВА.

«Це один з п`яти кращих результатів по Україні. Питома вага заборгованості із фонду заробітної плати в цілому по Харківській області становить менше 5%», - сказав В.БАБАЄВ.

За його словами, 73 млн. грн. заборгованості припадає на активно діючі промислові підприємства, зокрема, сумарна заборгованість із заробітної плати Харківського державного авіаційно-промислового підприємства і заводу ім. Шевченка становить близько 60 млн. грн.