В Росії 27 регіонів охоплені посухою

Харків. 30 липня. УНІАН. Режим надзвичайної ситуації з огляду на посуху запроваджений у Володимирській області Росії - таким чином, загальна кількість регіонів, де оголошений НС, зросла до 27, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на начальника департаменту рослинництва, хімізації та захисту рослин Мінсільгоспу РФ Петро Чекмарьов.

"Учора надвечір, поки ми сюди летіли, 27-й регіон Росії оголосив режим НС через посуху - це Володимирська область. Всього загинуло більше 10 мільйонів гектарів або точніше 10,3 мільйона гектарів - це 33% посівних площ у цих регіонах", - сказав Чекмарьов, який проводить в Новосибірську нараду з підготовки до жнив у регіонах Сибірського і Уральського федеральних округів.

За оцінкою радника президента РФ з питань клімату Олександра Бедрицького, такої посухи в країні не спостерігалося вже майже 40 років.