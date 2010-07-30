«Свобода» хоче посунути Кернеса

Харків. 30 липня. УНІАН. Харківська обласна організація ВО «Свобода» висуватиме свого кандидата на посаду мера Харкова на місцевих виборах 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН про це повідомив журналістам голова ХОО ВО «Свобода» Ігор ШВАЙКА.

За словами керівника парторганізації, остаточного рішення стосовно кандидата в мери ще не ухвалено, але серед можливих претендентів від «Свободи» фігурує його прізвище.

«З приводу кандидата на посаду міського голови остаточне рішення ще не ухвалене, але в партійних документах стоїть моє прізвище як вірогідного кандидата», - сказав І.ШВАЙКА.

Він повідомив, що його політична сила висуватиме також своїх кандидатів у депутати Харківської обласної та міської рад. Кандидати від партії балотуватимуться як за партійними списками, так і по мажоритарних округах. При цьому він зазначив, що не виключене висунення кандидатур, які не є членами партії «Свобода», але у випадку обрання до місцевої ради ці люди будуть зобов’язані увійти до свободівської фракції.

І.ШВАЙКА зазначив, що передвиборча програма кандидата від «Свобода» на посаду міського голови міститиме, зокрема, такі пункти, як «декомунізація» Харкова, збереження зелених насаджень в обласному центрі, скороченні апарату міської ради, відновлення трамвайного маршруту на вулиці Пушкінській.