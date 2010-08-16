ДТП у Харкові: загинули дві особи

Харків. 16 серпня. УНІАН. У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на проспекті Героїв Сталінграду загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Головному управлінні МНС України в Харківській області, о 4.30 ранку автомобіль «Форд» зіткнувся з вантажною фурою «Рено». Під час ДТП загинули двоє чоловіків, пасажирів легковика.

Крім того, у неділю ввечері сталось ДТП в Барвінківському районі поблизу с. Грушеваха. Водій автомобіля ВАЗ-2108 не впорався з керуванням і врізався в трактор. На місці пригоди загинула пасажирка автомобіля 1991 року народження.

Також у неділю сталось ДТП в Ізюмському районі поблизу с. Бабенкове. Водій мотоциклу «ІЖ» виїхав на зустрічну смугу руху і врізався в автомобіль ВАЗ. На місці пригоди загинула пасажирка мотоциклу 1949 року народження.

У цілому, за даними ГУ МНС, за вихідні в Харківській області зареєстровано 19 ДТП, у яких постраждало 23 особи, загинуло - 4 людини.