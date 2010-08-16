В центрі Харкова горів 4-поверховий будинок

У центрі Харкова по вул. Гамарника, 15/б горів чотириповерховий житловий будинок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в Харківській області, загоряння в одній із квартир на четвертому поверсі помітили мешканці будинку і в 4:32 викликали рятувальників.

Швидко перекинувшись на дах будинку, вогонь розповсюдився на площу близько 500 м2. Пожежі був присвоєний 3-й рівень складності.

З будинку по приставним трьох колінним драбинам та по автодрабинам було врятовано 7 чоловік, ще 86 чоловік були евакуйовані по сходовим маршам. На ліквідації пожежі було задіяні 15 автоцистерн, 3 автодрабини, 2 аварійно-рятувальних автомобілі, 3 одиниці спецтехніки та близько 70 чоловік особового складу МНС.

О 07:27 пожежа була локалізована та о 8:40 ліквідована.

У пожежі загинув чоловік, у квартирі якого знаходився осередок пожежі. Причина пожежі та збитки, нанесені вогнем, встановлюються.