У Харкові виявлено 22 нелегали

На території торговельного центру «Барабашово» в Харкові в результаті перевірки виявлено 22 іноземці, в яких були відсутні документи, що підтверджують їхнє право перебувати на території України.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України в Харківській області з посиланням на начальника ХМУ ГУМВС України в Харківській області Олександра БАРАННІКА.

За його словами, всього під час рейду виявлено 75 осіб, відносно яких у подальшому буде вирішуватися питання про притягнення до адміністративної відповідальності, скорочення терміну перебування на території України або видворення з України. Також під час відпрацювання торговельного центру працівниками відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків та служби дільничних інспекторів міліції у 3 мешканців Харкова було вилучена наркотична речовина – конопля.

О.БАРАННІК наголосив, що найближчим часом перевірки дотримання правил перебування в Україні іноземцями та особами без громадянства будуть проводитися і на інших ринках міста, а також у гуртожитках, готелях та в місцях проживання іноземних громадян.

Довідка УНІАН. Промислово-речовий ринок у станції метро «Академіка Барабанова» в Харкові – найбільший регіональний ринок східної України. На сьогодні ТЦ «Барабашово» - найбільший центр оптово-роздрібної торгівлі в Європі.