Погода на завтра

Завтра на більшій частині території України утримається сильна спека з температурою вдень 35-38°, вночі 18-23°, на узбережжі морів 24-27°, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, лише у західних областях очікуються грозові дощі, місцями сильні дощі, град, шквали 19-24 м/с; температура вночі 14-19°, вдень 23-28°, У Карпатах вночі 10-15°, вдень 14-19°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

У Київській області у вівторок утримається сильна спека з температурою вдень 35-37°, вночі 18-23°. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У Києві температура вдень 35-37°, вночі 21-23°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 27-29°, у Дніпрі біля Києва 27°.