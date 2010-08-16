Sport.ua: УЄФА + «Металіст» = респект

Харьков. 16 августа. УНИАН. Киевское издание Sport.ua опубликовало статью о новейшей истории одного из ведущих футбольных клубов Украины харьковском «Металлисте».

«История одного из старейших футбольных клубов Украины напоминает сказку. За пять лет «Металлист» из посредственной команды первой лиги превратился в один из самых мощных украинских футбольных клубов, имя которого на устах первых лиц УЕФА. Это ли не чудо? Нет, не чудо - это результат упорного труда и готовности отвечать за свои слова», - пишет Sport.ua.

Если сравнивать клуб времен 2005 года с нынешним «Металлистом», разница ошеломляет: сегодня он - четырехкратный бронзовый призер чемпионата Украины, участник еврокубковых баталий, гордость Харькова, команда с суперсовременной спортивной инфраструктурой.

«Мы взрослые люди и понимаем, что за каждым чудесным превращением и сказочным взлетом стоит чей-то упорный и настойчивый труд, чья-то вера в победу и стремление к ней, чьи-то бессонные ночи и сожженные нервные клетки, - пишет Sport.ua. Для «Металлиста» таким генератором стал нынешний президент клуба Александр Ярославский, который смог не только вернуть клубу былую славу, но и открыть новые горизонты.

Последняя пятилетка «Металлиста» прошла под знаком УЕФА. Изначально Ярославский начал выстраивать работу клуба с учетом лучших международных практик - с прицелом на еврокубки. А значит, - по стандартам европейской футбольной ассоциации. Строили одновременно и новую команду, и новую инфраструктуру.

Sport.ua отмечает также, что президент клуба «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр Ярославский сделал самый большой вклад в дело проведения финальных матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года в столице Слобожанщины, чем заслужил в своей адрес много похвальных слов.

Sport.ua сообщает о том, что впервые посетивший Харьков новый генеральный секретарь УЕФА Джанни Инфантино был поражен энергией и поступками Ярославского в процессе подготовки к Евро-2012.

Судя по заявлениям генсека УЕФА, - пишет столичное издание, - «он был поражен не только масштабом проделанной Ярославским работы, но и ее сроками – ведь в совокупности на сооружение стадиона, терминала, базы и академии ушло чуть больше двух лет. «Как вы на это решились? Вы – сумасшедший?», - изумленно спросил Инфантино у президента ФК «Металлист» во время осмотра стадиона».

Авторы статьи в очередной раз подчеркивают такие качества Ярославского, как инициативность, предприимчивость, масштаб деятельности и видение перспективы, готовность отвечать за свои слова, надежность. «Александр – невероятный», - воскликнул в ходе своего августовского визита и знакомый уже харьковчанам операционный директор УЕФА Мартин Кален, поразившись незамедлительной реакцией Ярославского на некоторые рекомендации со стороны руководства Союза европейских футбольных ассоциаций.

Рассказывает об истории возрождения Ярославским «Металлиста», Sport.ua упоминает и о приглашении тренировать команду Мирона Маркевича, инвестициях в футбол, что позволило вывести харьковский клуб на позиции одного из лидеров национального чемпионата, постоянного участника европейских турниров.

С таким лидером, как Ярославский, - констатирует Sport.ua - ни команда, ни город не пропадут. И становится очень приятно от осознания того, что слово респект, это не пустой звук - ни для УЕФА, ни для «Металлиста».