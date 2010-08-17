Ярославський: це не футбол

Харьков. 17 августа. УНИАН. Президент ФК «Металлист», генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ обратился к украинской и международной футбольной общественности в связи с решением Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации футбола Украины лишить ФК «Металлист» 9 очков и применить ряд других санкций к харьковскому клубу.

Как передает корреспондент УНИАН, заявление А.ЯРОСЛАВСКОГО размещено на официальном сайте ФК «Металлист».

«У нашего клуба, - говорится в заявлении А.ЯРОСЛАВСКОГО, - богатая и сложная история – только за последние 5 лет мы преодолели больше препятствий, чем другие команды за все время своего существования. Вернувшись в высшую лигу и четырежды подряд завоевав «бронзовые» медали чемпионата, мы доказали – в чемпионате Украины появилась реальная «третья сила», которая готова бороться и за «золото», и за «серебро». Несмотря на предвзятое судейство и другие попытки ФФУ поставить нас в неравные условия с другими участниками соревнований, мы раз за разом доказывали свой профессионализм и приверженность принципам fair play».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ считает, что «независимая позиция и иммунитет к коррупционным схемам» вызвали у руководства ФФУ «опасения за расстановку сил в чемпионате, и к нам применили самый грязный прием из возможных – попытались очернить нашу репутацию, гарантированно лишить возможности подняться на пьедестал почета и отлучить от еврокубков».

«Но эти люди, которые не имеют морального права руководить не только украинским футболом, но и отдельно взятым футбольным клубом, - говорится в заявлении, - просчитались. Они недооценили нашу уверенность в своей правоте и нашу готовность добиваться справедливости. Мы будем защищать свою честь и достоинство всеми законными методами и во всех инстанциях».

Поэтому, констатирует А.ЯРОСЛАВСКИЙ, «я обращаюсь ко всем вам – команде, тренерскому штабу, клубу, болельщикам. Сейчас, как никогда, мы должны быть едины перед лицом той вопиющей несправедливости и циничной коррупции, с которой мы столкнулись».

Обращаясь к игрокам и коллективу клуба, его президент напоминает, что 19 августа «Металлист» сыграет свой первый матч нового сезона в Лиге Европы.«Как бы кому-то не хотелось сломить боевой дух нашей команды в преддверии ответственного матча, у него это не получится. Мы докажем своей игрой, что у нас крепкие нервы и железная воля к победе», - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Сегодня над «Металлистом», говорится в обращении А.ЯРОСЛАВСКОГО к болельщикам команды, «пытаются учинить откровенную расправу, заказчик которой хорошо известен, и мотивы действий которого очевидны. Поэтому мы должны еще больше сплотиться и вместе противостоять этому произволу».

Обращаюсь ко всей украинской и международной футбольной общественности, А.ЯРОСЛАВСКИЙ заявляет, что «ФК «Металлист» всегда и во всем следовал самым высоким этическим стандартам, принципам и нормам европейского футбола, установленным УЕФА. У ФФУ нет никаких законных оснований применять к нам какие бы то ни было дисциплинарные санкции. Наш клуб просто пытаются уничтожить за то, что мы хотим играть в чемпионате, где у всех участников равные возможности, и где арбитры судят матчи по совести».

А.ЯРОСЛАВСКИЙ высказывает уверенность в том, что «Металлисту» «удастся восстановить справедливость и отменить откровенно репрессивное решение КДК ФФУ». В противном случае, заявляет президент харьковского клуба, «о fair play в украинском футболе можно будет просто забыть. Не может быть честным чемпионат, в котором неугодных соперников административным решением превращают в аутсайдеров. Это уже не футбол».