Повний текст заяви Маркевича

Харків. 21 серпня. УНІАН. Заяву про свою відставку з посади головного тренер збірної України футболу Мирон МАРКЕВИЧ направив на ім’я 1-го віце-президента ФФУ Олександра БАНДУРКА.

Як передає кореспондент УНІАН, повний текст заяви розміщений на офіційному сайті ФК «Металіст», головним тренером якого є М.МАРКЕВИЧ.

«На підставі ст. 39 Кодексу законів про працю України, - йдеться в заяві, - прошу звільнити мене з посади головного тренера національної збірної команди України з футболу (за сумісництвом) з 25 серпня 2010 р. у зв’язку з неможливістю продовжувати роботу на цій посаді, що зумовлено прийняттям Рішення Контрольно-дисциплінарного комітету Федерації футболу України від 2-9 серпня 2010 р. про обвинувачення ФК «Металіст» Харків, головним тренером якого я є, в участі у нібито договірному матчі між командами ФК «Металіст» Харків – ФК «Карпати» Львів, який відбувся 19 квітня 2008 р.».

«Вважаю дане рішення КДК ФФУ незаконним та необґрунтованим, у зв’язку з цим на нього подана апеляційна скарга. Але за цих умов, коли принижуються мої честь та гідність як людини та суб’єкта футбольної діяльності, для мене є неприпустимим виконувати функції на почесній та значимій посаді».

«Вважаю вищевказану причину поважною для припинення моїх повноважень як головного тренера національної збірної команди України з футболу» , - йдеться в заяві.