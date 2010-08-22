Погода на День Харкова

Харків. 22 серпня. УНІАН. Завтра в Україні опади не очікуються. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 11-16° (на узбережжі морів 17-20°), вдень 25-30°; у Карпатах та горах Криму вночі 8-13°, вдень 18-23°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

У Київській області у понеділок опади не очікуються. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 14-16°, вдень 27-29°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 23-27°, у Дніпрі біля Києва 24°.