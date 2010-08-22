Металіст – Кривбас 3:4

Харків’яни вели в рахунку

Харків. 22 серпня. УНІАН. Харківський Металіст у домашньому матчі 7-го туру Чемпіонату України з футболу програв Кривбасу (Кривий Ріг). Як передає кореспондент УНІАН, рахунок матчу, який щойно завершився на стадіоні «Металіст», - 4:3 на користь гостей. Голи забили: Воробей 15, Девіч 38, Хавьер 82 - Іващенко 35, 55, з пен, Воронков 45, 61. Склад Металіста: Старцев, Романчук (Пшеничних 84), Березовчук, Обрадовіч(к), Бордіян, Шелаєв (Давидов 69), Едмар, Фініньо (Трішовіч 78), Хавьєр, Девіч, Воробей.

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