Результати 7-го туру Чемпіонату України

23:07, 22 серпня 2010
Харьків
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Наступний тур 28-29 серпня

Харків. 22 серпня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 7-й тур Чемпіонату України з футболу

Таврія - Металург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90)

Металіст - Кривбас 3:4 (Воробей 15, Дєвіч 38, Хавьер 82 - Іващенко 35, 55 пен., Воронков 45, 61).

Динамо - Дніпро 0:0

Карпати - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовець 38, Голодюк 67 - Ференчак 47)

Раніше зіграли

Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)

Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74)

Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54)

Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41)

Наступний тур команди грають 28-29 серпня.

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