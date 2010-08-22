Результати 7-го туру Чемпіонату України

Наступний тур 28-29 серпня

Харків. 22 серпня. УНІАН. Матчами у неділю закінчився 7-й тур Чемпіонату України з футболу Таврія - Металург З 2:0 (Голайдо 88, Платон 90) Металіст - Кривбас 3:4 (Воробей 15, Дєвіч 38, Хавьер 82 - Іващенко 35, 55 пен., Воронков 45, 61). Динамо - Дніпро 0:0 Карпати - ПФК Севастополь 2:1 (Кополовець 38, Голодюк 67 - Ференчак 47) Раніше зіграли Іллічівець - Арсенал 2:2 (Козоріз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол) Волинь - Шахтар 0:1 (Едуардо 74) Металург Д - Ворскла 2:0 (Аделейє 27, Мхітарян 54) Оболонь - Зоря 1:0 (Панас 41) Наступний тур команди грають 28-29 серпня.

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