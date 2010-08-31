Міліція вилучила в мешканця Балаклійського району 400 г тротилу

Харків. 31 серпня. УНІАН. Працівники харківської міліції вилучили у 38-річного мешканця одного з сіл Балаклійського району 400 грамів тротилу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, тротил було виявлено під час операції «Зброя-вибухівка», яка проходить у регіоні.

Крім вибухівки, йдеться у повідомленні, останніми днями в ході операції правоохоронці Харківщини вилучили в жителів області, зокрема, гвинтівку Мосіна часів Великої Вітчизняної війни, набої різних калібрів до гвинтівок і пістолетів, обріз двоствольної мисливської рушниці «Іж-49» 16-го калібру, саморобний пристрій для стрільби.

Все вилучене направлено на дослідження. Місце та мета придбання встановлюються, повідомили в ЦЗГ.