Попереднє керівництво управління у справах преси та інформації кудись заникало документи

Харків. 31 серпня. УНІАН. Попереднє керівництво управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації буде притягнуте до відповідальності.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, про це заявила начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія МАРЕНИЧ.

За її словами, ініційована нинішнім керівництвом управління перевірка КРУ виявила, що в управлінні з 1 січня 2008 року повністю відсутня вся бухгалтерська документація.

«Я очолюю управління у справах преси та інформації ХОДА з 6 квітня 2010 року. За моєю ініціативою було проведено перевірку КРУ. З 1 січня 2008 року відсутня бухгалтерська документація управління. Я сподіваюся, що правоохоронні органи зроблять свої висновки», - заявила В.МАРЕНИЧ.