На Харківщині відзначили річницю закінчення Другої світової війни

Харків. 2 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на Меморіалі Слави в Лісопарку відбулося урочисте покладання квітів з нагоди 65-річниці закінчення Другої світової війни, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

«Для громадян Радянського Союзу війна закінчилася саме в цей день, коли було підписано Акт про беззастережну капітуляцію Японії. Для нашої сім`ї цей день завжди був особливим святом тому, що після закінчення війни в Китаї в боротьбі з Японією, нарешті зміг повернутися додому мій батько», - розповів перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ.

У церемонії покладання квітів взяли участь також заступник губернатора Євген САВІН, перший заступник голови Харківської облради Микола ТІТОВ, представники міськвиконкому, ветеранських та політичних організацій міста Харкова.

Довідка. Друга світова війна завершилася повністю і остаточно, коли 2 вересня 1945 року на борту американського флагманського лінкора «Міссурі», який прибув до води Токійської затоки, представники Японії, США,Великобританії та СРСР від імені своїх держав підписали «Акт про беззастережну капітуляцію Японії».