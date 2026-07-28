Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 29 липня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,07 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,93 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,96/44,99 грн/дол., а до євро - 51,10/51,12 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 липня зріс на 1 копійку і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і становив 51,42 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,82 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 6 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти.

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