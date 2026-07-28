Нацбанк послабив гривню до долара: офіційний курс валют на 29 липня

Національний банк України встановив на середу, 29 липня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,93 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня залишилася на попередньому рівні: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,07 гривні за один євро.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,96/44,99 грн/дол., а до євро - 51,10/51,12 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 28 липня зріс на 1 копійку і складав 45,09 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,63 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні подорожчав на 3 копійки і становив 51,42 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,82 гривні за євро.

Водночас курс долара до гривні в "ПриватБанку" зріс на 6 копійок і становив 45,05 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і складав 51,40 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,45 гривні, а євро - за курсом 50,40 гривні за одиницю іноземної валюти. 

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