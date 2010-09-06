Кернес створює свою вертикаль

Харків. 6 вересня. УНІАН. Секретар Харківської міськради, виконуючий обов’язки міського голови Геннадій КЕРНЕС підписав розпорядження «Про організаційно-правові заходи щодо припинення діяльності районних у місті Харкові рад».

Розпорядження Г.КЕРНЕСА №2479 від 2 вересня опубліковано на офіційному сайті міськради.

Згідно з документом, Г.КЕРНЕС доручив головам районних рад до 1 жовтня провести інвентаризацію майна та списати непридатну для подальшої експлуатації власність. Також голови райрад повинні підготувати документацію про створені районними радами установи і організації, а також підготувати акти прийому-передачі майна виконавчим органам міської ради.

До 10 вересня голови райрад повинні видати розпорядження, попередивши посадових осіб «про наступне вивільнення з займаних посад у зв`язку зі змінами в організації праці».

Крім того, заступникам міського голови, директорам департаментів, начальникам управлінь і керівникам інших виконавських органів Харківської міськради Г.КЕРНЕС доручив до 15 вересня подати пропозиції про повноваження адміністрацій районів м. Харкова, а також підготувати проекти положень про відповідні виконавчі органи міської ради, які входитимуть до складу адміністрацій районів.

Також до 1 жовтня заступники міського голови повинні підготувати проекти штатних розкладів.

Юридичний департамент міськради до 20 вересня повинен підготувати проект положення про адміністрацію відповідного району Харкова.

Як повідомляв УНІАН, районні в м. Харкові ради були ліквідовані рішенням сесії Харківської міськради 25 листопада 2009 року.

6 липня 2010 року Дзержинський районний суд Харкова підтвердив законність рішення міськради «Про неутворення районних у місті Харкові рад».