Курси валют у банках Харкова

Долар 7,91 - 7,93

Харків. 10 вересня. УНІАН. На 10 вересня комерційні банки Харкова встановили такі курси валют: Мегабанк - купівля долара - 7,91 (продаж - 7,915 грн.), євро - 10,03 грн. (10,2 грн.), Базис - 7,917 (7,9685), 10,03 (10,17), Реал-банк - 7,93 (7,98), 10,05 (10,15) відповідно. Національний банк України на 10 вересня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 790.8200 (на 9 вересня – 790.8200) 100 EUR – 1005.5276 (на 9 вересня – 1004.1042) 10 RUR – 2.5609 (на 9 вересня – 2.5603).

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