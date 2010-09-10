За 19 років незалежності Україна випустила аж 22 літаки
13:07, 10 вересня 2010Харьків
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Потенціал – 200 машин на рік
Харків. 10 вересня. УНІАН. За 19 років незалежності українська авіаційна промисловість змогла випустити всього 22 літаки.
Про це на круглому столі напередодні 7-го Міжнародного авіакосмічного салону АВІАСВІТ-ХХІ – «Україна, Космос – майбутнє» заявив директор Аерокосмічного інституту НАУ Валерій ШМАРОВ, повідомляє Defense Expres.
Він уточнив, що київський і харківський авіаційні заводи мають потенційну можливість випускати по 100 літаків щорічно.
Організаторами круглого столу виступили НКАУ, Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння, держкорпорація «Вектор».
На знімку: літак Ан-74ТК-300Двиробництва Харківського авіазаводу.
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