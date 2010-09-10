За 19 років незалежності Україна випустила аж 22 літаки

Харків. 10 вересня. УНІАН. За 19 років незалежності українська авіаційна промисловість змогла випустити всього 22 літаки.

Про це на круглому столі напередодні 7-го Міжнародного авіакосмічного салону АВІАСВІТ-ХХІ – «Україна, Космос – майбутнє» заявив директор Аерокосмічного інституту НАУ Валерій ШМАРОВ, повідомляє Defense Expres.

Він уточнив, що київський і харківський авіаційні заводи мають потенційну можливість випускати по 100 літаків щорічно.

Організаторами круглого столу виступили НКАУ, Центр досліджень армії, конверсії і роззброєння, держкорпорація «Вектор».

На знімку: літак Ан-74ТК-300Двиробництва Харківського авіазаводу.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА