Імена Героїв CCCР повернуті 23 школам Харківської області

Харків. 13 вересня. УНІАН. Згідно з рішеннями районних рад, 23 школам Харкова та області повернуті раніше присвоєні імена Героїв Радянського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Харківської обласної ради з посиланням на заступника голови облради Вікторію КАЗАКОВУ.

«Повернення присвоєних раніше імен Героїв Радянського Союзу школам області - один з головних заходів обласної програми святкування 65-х роковин Перемоги, і це пов`язане з реалізацією Концепції збереження історичної пам`яті», - сказала В.КАЗАКОВА.

За її словами, «реалізація цієї ініціативи почалася в грудні 2009 року, і на сьогоднішній день 23 школам Харкова і області рішенням сесій районних рад повернені імена Героїв Радянського Союзу. Такі школи є практично в кожному районі області».

Шість шкіл у Харкові та області зберегли імена героїв Радянського Союзу, присвоєні їм раніше, а в трьом школам імена будуть повернені найближчим часом, зазначила В.КАЗАКОВА.

Вона виловлює слова подяки «всім, завдяки кому в область повертається історична правда».

Як пояснили кореспонденту УНІАН у профільній комісії Харківської обласної ради, імена Героїв Радянського Союзі у назвах шкіл області в основному зникли на початку 90-х років минулого сторіччя під час процесу перереєстрації статутів у навчальних закладах.