Закривається рух по пр. 50-річчя СРСР

Харків. 13 вересня. УНІАН. З 14 до 16 вересня у зв’язку з проведенням капітального ремонту проїжджої частини проспекту 50-річчя СРСР на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до вулиці Ковтуна тимчасово припиняється рух транспорту.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, на цей період вирішено тимчасово організувати рух громадського транспорту таким чином:

тролейбусний маршрут №19: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій – пр. Московський – пр. 50-річчя СРСР – пр.50-річчя ВЛКСМ – 602 м/р, у зворотному напрямку – згідно із затвердженою схемою маршруту №19;

тролейбусний маршрут №35: вул. Одеська - пр. Героїв Сталінграда – вул. Харківських Дивізій – пр. Московський – пр. 50-річчя СРСР – пр.50-річчя ВЛКСМ – вул. Гвардійців Широнінців – Північна Салтівка, у зворотному напрямку – згідно із затвердженою схемою маршруту №35.