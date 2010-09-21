Визначені переможці виставки інноваційних технологій

Харків. 21 вересня. УНІАН. В рамках роботи Міжнародного економічного форуму «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» були визначені переможці Міжнародної виставки інноваційних технологій і експортоорієнтованої продукції «Енергія зростання».

1. За вагомий внесок у розвиток співпраці держави, бізнесу і науки - Харківський технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2. За кращу презентацію експортоорієнтовної продукції - ТОВ «Салтівський м`ясокомбінат»

3. За кращу презентацію інноваційних технологій - АТ «УПЕК»

4. За кращу презентацію партнерства бізнесу і науки - Харківський державний університет харчування та торгівлі

5. Делегація Белгородської області - за активну участь у прикордонному співробітництві

6. Делегація Курської області - за активну участь в розвитку міжрегіонального співробітництва.

Мета виставки - сприяння ефективному просуванню в Харківський регіон капіталів, знань, ідей та інновацій, встановлення прямих господарських зв`язків і кооперації між підприємствами України та іноземних держав.

На знімку: голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час огляду виставки в Харківському політехнічному інституті.

Сайт Харківської облдержадміністрації