Завтра у трьох районах Харкова не буде води

Харків. 21 вересня. УНІАН. У середу, 22 вересня, буде обмежене водопостачання частини Дзержинського, Київського і Ленінського районів Харкова, повідомляє сайт міської ради.

З 8.00 22 вересня до 12.00 23 вересня у зв`язку з проведенням ремонту на спорудах водопроводу і прилеглих водопровідних мережах, з метою підготовки їх до роботи в осінньо-зимовий період, тимчасово буде припинено водопостачання:

частини Дзержинського району, обмеженої Саржиним яром, р. Лопань, окружною дорогою до сел. П`ятихатки; Бєлгородським шосе, вул. Сумській, вул. Дерев`янка до Саржиного яру;

частини Київського району, обмеженої вул. Саперною, вул. С. Ковпака, вул. Старова, вул. Зоряною, вул. Лісопарковою, вул. Шишковською, в`їздом Жилярді до вул. Саперної, с. Шишківка, сел. Жуковського, сел. Помірки, підприємствами і установами, розміщеними по Білгородському шосе;

частини Ленінського району, обмеженою р. Лопань, спуском Пассіонарії, залізницею до р. Лопань.

Водопостачання частини Дзержинського району, обмеженої вул. Херсонською, вул. Клочківською, територіями зоопарку та ботанічного саду, Бурсацьким спуском, р. Лопань до вул. Херсонської буде здійснюватися зі зниженим тиском.