Сьогодні Харків відвідає Литвин

З робочим візитом

Харків. 24 вересня. УНІАН. Сьогодні, 24 вересня, голова Верховної ради України Володимир ЛИТВИН з робочим візитом відвідає Харків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у Харківській обласній організації Народної партії, В.ЛИТВИН візьме участь у щорічних загальних зборах Академії правових наук України, які відбудуться у приміщенні Президії Академії правових наук України, а також дасть прес-конференцію в інформаційному агентстві «Status quo».

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