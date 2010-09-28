Опозиція скаржиться Європі на партію влади в Україні

Харків. 28 вересня. УНІАН. Керівники дев’яти опозиційних партій України підписали лист до міжнародних організацій щодо своєї стурбованості відносно можливості проведення недемократичних виборів в Україні.

Зокрема, лист направлений голові Ради Європейського Союзу, президенту Єврокомісії, президенту Європарламенту, президенту ПАРЄ, голові ОБСЄ, главам держав – стратегічних партнерів України, керівникам іноземних дипломатичних місій в Україні та керівникам міжнародних фондів та організацій.

У листі зазначається, що нинішня влада, зловживаючи своїми повноваженнями, здійснює комплекс заходів, спрямованих на створення масштабної системи фальсифікацій та суттєвого спотворення результатів виборів 31 жовтня на свою користь.

Лідери опозиційних партій заявляють, що влада застосовує сім основних технологій фальсифікації, зокрема, жорстке домінування пропрезидентської більшості у ЦВК, порушення принципу пропорційності при формуванні ТВК на користь провладних партій, порушення пропорційності призначення керівництва ТВК, формування складу дільничних комісій з перевагою на бік однієї з політичних сил, закріплення законом можливості підрахунку голосів без наявності кворуму в комісії.

Крім того, лідери опозиційних партій заявляють, що влада вдається до рейдерського захоплення партійних організацій опозиції та заклала можливості фальсифікації результатів виборів у чинному законодавстві.

«Очевидно, що проведення 31 жовтня 2010 року чесних, прозорих, демократичних виборів, які б відповідали європейським та світовим стандартам, є неможливим. Викликає сумнів необхідність проводити вибори, якщо їх результати не відображатимуть справжнє волевиявлення народу», - зазначається у листі.

Підписанти вважають, що необхідно змінити склад Центрвиборчкому з метою забезпечення рівного представництва усіх парламентських політичних партій, зокрема, внести зміни у законодавство щодо формування ЦВК з 15 членів – по одному від кожної з парламентських партій.

Також опозиція наполягає на вилученні з чинного законодавства положень, що створюють передумови для фальсифікації виборів. Зокрема, це стосується голосування вдома, наявності кворуму при підрахунку голосів тощо.

Підписанти також наголошують на необхідності переформувати склад комісій усіх рівнів із забезпеченням представництва у них по одній особі від усіх парламентських і позапарламентських політичних партій, забезпечити представництво у керівництві ТВК та ДВК, припинити втручання державних органів та судів у діяльність партій.

«Наполягаємо, щоб чинна влада на чолі з ЯНУКОВИЧЕМ терміново вирішила ці питання і забезпечила усім політичним партіям рівні правові умови для участі у виборах. Якщо і це звернення буде проігнороване, це означатиме, що влада взагалі не планує проводити чесні місцеві вибори в Україні та розраховує фальсифікувати їх результати на свою користь», - йдеться у листі.

Як повідомив один із підписантів, лідер «Громадянської позиції» Анатолій ГРИЦЕНКО, відповідний лист підписали НРУ, УНП, «Народна самооборона», Європейська партія України, «Українська платформа», «Громадянська позиція», «Батьківщина», ПРП і Партія захисників Вітчизни.