Харківська міліція спіймала телефонну терористку

Харків. 29 вересня. УНІАН. Працівники міліції виявили та затримали жінку, яка повідомила про замінування Української інженерно-педагогічної академії в Харкові.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, «телефонною терористкою» виявилася 20-річна студентка академії.

Наразі встановлюються збитки від «невдалого жарту». Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Станом на 16.00 спеціалістами вибухотехнічної та кінологічної служби перевірено 4 корпуси, адмінбудівлю та прилеглу територію загальною площею близько 14 000 кв.м. Вибуховий пристрій не виявлено.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.40 ранку невідома жінка телефоном повідомила про замінування будівлі Української інженерно-педагогічної академії в Харкові. З будівлі вишу було евакуйовано 2500 осіб, які знаходились на момент повідомлення у приміщенні.

Рух транспорту по вул. Університетській та прилеглих до академії вулицях було перекрито.