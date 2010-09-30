На Харківщині посіяно 80% озимих

Харків. 30 вересня. УНІАН. На сьогодні в Харківській області засіяно озимими 80% запланованих площ.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Віталія АЛЕКСЕЙЧУКА.

За його даними, озимі культурі вже посіяні на 400 тис. га із запланованих 505 тис. га. Минулого року на таку ж дату теж було посіяно 400 тис. га, але тоді планувалось посіяти 447 тис. га, цього ж року площа посівів збільшена майже на 50 тис. га.

В.АЛЕКСЕЙЧУК також зазначив, що через нерівномірну кількість опадів, які випадають на території області, посівні роботи в різних районах проходять нерівномірно. Наприклад, у Краснокутському, Коломацькому, Валківському, Красноградському районах випало до 100 мм опадів, у той час як у Куп’янському – 15 мм, Двурічанському – 12 мм, Шевченківському – до 20 мм.

В.АЛЕКСЕЙЧУК підкреслив, що всі заплановані площі обов’язково будуть засіяні, і сівба буде завершена найближчим часом. Для цього є всі умови: насіння, добрива, пальне тощо. «Якщо ми засіємо 505 тис. га, то при нормальній врожайності будуть задоволені потреби усіх, а також буде можливість створити запас на 2012 рік», - сказав заступник губернатора.