Тренер Ейндховена налаштований перемогти Металіст
Руттен: у нас немає проблем…
Харків. 30 вересня. УНІАН. Напередодні матчу з харківським Металістом головний тренер ПСВ Ейндховен Фред Руттен та Оле Тойвонен провели у Харкові прес-конференцію.
Першим на запитання журналістів відповів Тойвонен.
Яку команду ви вважаєте фаворитом завтра?
ПСВ - головний фаворит, і ми плануємо перемогти завтра.
Ви кращий бомбардир команди цього сезону, скільки голів ви плануєте забити Металісту у четвер?
Найголовніше - взяти три очки, і не має значення, хто заб`є. Ми всі будемо боротися задля отримання цих трьох очок.
Які головні враження склалися у вас про місто, стадіон?
Завжди цікаво побувати в новому місті, новій країні, познайомитися з новою культурою. І у неї є певний шарм.
Після цього Оле пішов готуватися до тренування (бутси лежали на виході з прес-конференц залу), а до відповідей на запитання приступив наставник гостей.
Дайте характеристику вашому завтрашньому суперникові.
У нас немає докладної інформації про клуб, ми бачили лише деякі матчі. За нашою інформацією це креативна команда, гравці дуже швидкі й різкі. Також мені подобається один з ваших бразильських гравців.
Враховуючи статистику Металіста в Україні та єврокубках, які шанси вашої команди?
Не має значення, де грає ця команда, вона скрізь володіє величезним запасом енергії і чітко переслідує свою мету. Ми вважаємо, що у Металіста хороші шанси на перемогу.
Як ви оцінюєте стан футболу в Україні?
Український футбол знаходиться в стадії розвитку, але це дуже динамічний розвиток і, враховуючи те, скільки хороших футболістів з-за кордону приходить у ваш чемпіонат, його можна назвати досить сильним.
Чи є ПСВ фаворитом матчу завдяки своїй сильній грі, або так склалося історично?
У нас дуже великий досвід ігор на міжнародному рівні, ми добре готуємося до кожної гри, тому ми є фаворитом заслужено.
Що можна було б поліпшити в грі вашої команди?
Незважаючи на наші досягнення, поліпшити можна було б багато аспектів. По-перше, хотілося б грати набагато спокійніше, стабільніше.
Чи в оптимальному складі приїхала ваша команда до Харкова?
Ми приїхали практично в оптимальному складі. Єдиний травмований гравець - Манолев.
Склалося враження, що в матчах Ліги Європи ваша команда мала проблеми із Сибіром і Сампдорією, а в чемпіонаті гра вдається краще. У чому причина?
На нашу думку, у нас немає проблем в обох змаганнях. Сибір був винятком.
Чи буде грати в завтрашньому матчі Райс?
Хоча він і прилетів до Харкова, ми не можемо сказати, чи зможе він зіграти.
Чи задоволені ви грою Баккала?
Так, повністю задоволений.
Якщо завтра виграє Металіст, чи будете ви робити трагедію з поразки?
У Нідерландах і особливо в нашому клубі поразка не є чимось занадто складним для сприйняття. Ми спокійно ставимося до цього.
Яку мету ви ставите в цьому турнірі? Як далеко хотіли б пройти?
Наша мета - вийти до наступного раунду.
Кого з гравців Металіста ви побоюєтеся більше за всіх?
Я не можу сказати, кого саме ми побоюємося, але мені здається, що ваші бразильці грають досить гостро.
Ви кажете, що не бачили гри Металіста...
Я сам, на жаль, наживо ігор Металіста не бачив. Але наш аналітик був присутній на іграх Металіста двічі. Цієї інформації для нас достатньо.