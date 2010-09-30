Тренер Ейндховена налаштований перемогти Металіст

Харків. 30 вересня. УНІАН. Напередодні матчу з харківським Металістом головний тренер ПСВ Ейндховен Фред Руттен та Оле Тойвонен провели у Харкові прес-конференцію.

Першим на запитання журналістів відповів Тойвонен.

Яку команду ви вважаєте фаворитом завтра?

ПСВ - головний фаворит, і ми плануємо перемогти завтра.

Ви кращий бомбардир команди цього сезону, скільки голів ви плануєте забити Металісту у четвер?

Найголовніше - взяти три очки, і не має значення, хто заб`є. Ми всі будемо боротися задля отримання цих трьох очок.

Які головні враження склалися у вас про місто, стадіон?

Завжди цікаво побувати в новому місті, новій країні, познайомитися з новою культурою. І у неї є певний шарм.

Після цього Оле пішов готуватися до тренування (бутси лежали на виході з прес-конференц залу), а до відповідей на запитання приступив наставник гостей.

Дайте характеристику вашому завтрашньому суперникові.

У нас немає докладної інформації про клуб, ми бачили лише деякі матчі. За нашою інформацією це креативна команда, гравці дуже швидкі й різкі. Також мені подобається один з ваших бразильських гравців.

Враховуючи статистику Металіста в Україні та єврокубках, які шанси вашої команди?

Не має значення, де грає ця команда, вона скрізь володіє величезним запасом енергії і чітко переслідує свою мету. Ми вважаємо, що у Металіста хороші шанси на перемогу.

Як ви оцінюєте стан футболу в Україні?

Український футбол знаходиться в стадії розвитку, але це дуже динамічний розвиток і, враховуючи те, скільки хороших футболістів з-за кордону приходить у ваш чемпіонат, його можна назвати досить сильним.

Чи є ПСВ фаворитом матчу завдяки своїй сильній грі, або так склалося історично?

У нас дуже великий досвід ігор на міжнародному рівні, ми добре готуємося до кожної гри, тому ми є фаворитом заслужено.

Що можна було б поліпшити в грі вашої команди?

Незважаючи на наші досягнення, поліпшити можна було б багато аспектів. По-перше, хотілося б грати набагато спокійніше, стабільніше.

Чи в оптимальному складі приїхала ваша команда до Харкова?

Ми приїхали практично в оптимальному складі. Єдиний травмований гравець - Манолев.

Склалося враження, що в матчах Ліги Європи ваша команда мала проблеми із Сибіром і Сампдорією, а в чемпіонаті гра вдається краще. У чому причина?

На нашу думку, у нас немає проблем в обох змаганнях. Сибір був винятком.

Чи буде грати в завтрашньому матчі Райс?

Хоча він і прилетів до Харкова, ми не можемо сказати, чи зможе він зіграти.

Чи задоволені ви грою Баккала?

Так, повністю задоволений.

Якщо завтра виграє Металіст, чи будете ви робити трагедію з поразки?

У Нідерландах і особливо в нашому клубі поразка не є чимось занадто складним для сприйняття. Ми спокійно ставимося до цього.

Яку мету ви ставите в цьому турнірі? Як далеко хотіли б пройти?

Наша мета - вийти до наступного раунду.

Кого з гравців Металіста ви побоюєтеся більше за всіх?

Я не можу сказати, кого саме ми побоюємося, але мені здається, що ваші бразильці грають досить гостро.

Ви кажете, що не бачили гри Металіста...

Я сам, на жаль, наживо ігор Металіста не бачив. Але наш аналітик був присутній на іграх Металіста двічі. Цієї інформації для нас достатньо.