В Огіївку проведено газопровід

Харків. 30 вересня. УНІАН. Сьогодні в селі Огіївка Сахновщинського району відбувся урочистий запуск газопроводу, який забезпечить газом 128 дворів, повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації.

Губернатор Михайло ДОБКІН та голова облради Сергій ЧЕРНОВ, які взяли участь в урочистій церемонії запуск газопроводу, привітали жителів села з пуском газу і підкреслили, що будуть продовжувати спільну роботу на благо мешканців Харківської області.

Мешканцям, які зробили найбільший внесок у будівництво газопроводу, були вручені почесні грамоти Харківської облдержадміністрації, облради та Сахновщинської райдержадміністрації.

За даними прес-служби облдержадміністрації, газопровід високого тиску до села Огіївка був побудований за кошти обласного бюджету, ДК «Нафтогаз мережі» та СВК «Україна». Інвестиційна вартість будівництва 6 млн. 242,204 тис. грн., вартість основних фондів, які були прийняті в експлуатацію, становить 3 млн. 876,915 тис. грн. Роботи з будівництва було розпочато у 1996 році, протяжність газопроводу високого тиску становить 8795 м. Газопровід середнього тиску, який прокладений безпосередньо в селі, був побудований за кошти населення, його протяжність 10 915 м. Вартість будівництва - 681 тис. грн.