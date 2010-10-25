Члени Харківського міськвиборчкому поскаржилися в ЦВК на Дмитренка

Харків. 25 жовтня. УНІАН. Члени Харківського міськвиборчкому (ХМВК) звернулися до голови Центральної виборчої комісії Володимира ШАПОВАЛА зі скаргою на невиконання своїх обов’язків головою ХМВК Олександром ДМИТРЕНКОМ.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина», автори звернення просять В.ШАПОВАЛА здійснити перевірку щодо дотримання О.ДМИТРЕНКОМ вимог чинного законодавства при організації роботи очолюваної ним комісії та при укладенні договорів з підприємствами, установами та організаціями, а також використання ним бюджетних коштів.

У зверненні зазначається, що «внаслідок неналежної організації в роботі комісії мають місце систематичні порушення вимог чинного законодавства, які призводять до спотворення волевиявлення членів комісії, а саме: ненадання членам комісії проектів рішень, додатків та необхідних матеріалів, неведення та неоформлення протоколів засідань виборчої комісії та неоприлюднення їхніх рішень».

Автори звернення заявляють про «систематичні порушеннях головою Харківської міської виборчої комісії вимог Закону України «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, Порядку ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів».

У зверненні зокрема зазначається, що «дії О.ДМИТРЕНКА дискредитують роботу виборчої комісії, призводять до спотворення її рішень, перешкоджають виконанню членами виборчої комісії своїх обов’язків та можуть призвести до численних фальсифікацій при встановленні результатів місцевих виборів 31 жовтня 2010 року».

Водночас, для відповідного коментаря кореспонденту УНІАН не вдалося зв’язатися з Харківським тервиборчкомом по телефону, який значиться на офіційному сайті Харківської міськради, - телефон не відповідає впродовж кількох днів.