У Харкові на дні народження, банкеті і хрестинах отруїлося 22 осіб

Харків. 26 жовтня. УНІАН. 22 випадки захворювання гострими кишковими інфекціями, які пов’язані із вживанням харчових продуктів під час відвідування 22 та 23 жовтня ц.р. кафе «Анжеліка» у Харкові, зафіксовано станом на середину дня 26 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на міську санепідемстанцію.

Згідно з повідомленням, усі хворі були госпіталізовані в обласну клінічну інфекційну лікарню, наразі стан здоров’я усіх хворих задовільний. Двоє хворих за власним бажанням з інфекційної лікарні були виписані 25 жовтня. Перші екстрені повідомлення на хворих до міської СЕС надійшли в понеділок о 9.15. За даними епідеміологічного розслідування, хворі вживали страви, які готувалися в кафе 22 та 23 жовтня під час святкування дня народження, весілля та банкету з приводу хрестин дитини.

Першими за медичною допомогою до фахівців швидкої медичної допомоги з 20.00 години 23 жовтня звернулися хворі, які відмічали день народження днем раніше. Хворі, що брали участь у святкуванні весілля та хрестин поступали до лікарні з 16.00 години 24 жовтня. Впродовж 25-26 жовтня госпіталізація продовжувалася.

Основні скарги хворих при госпіталізації: підйом температури тіла до 38-39 градусів, біль у животі, нудота, блювота, часті випорожнення.

При проведенні епідеміологічного розслідування фахівцями міської та районної санепідстанцій встановлено, що харчові продукти виготовлялись працівниками кафе «Анжеліка», а напої, фрукти доставляли замовники банкетів. Для лабораторного дослідження відібрані проби сировини та залишків харчових продуктів, що вживалися в кафе 23 жовтня. Позапланово 25 жовтня лабораторно обстежено 5 працівників кафе. В приміщеннях кафе 25 жовтня проведені дезінфекційні заходи фахівцями обласної дезінфекційної станції.

За виявлені порушення термінів профілактичних медичних оглядів працівників, недотримання періодичності санітарного мінімуму директор кафе притягнута головним державним санітарним лікарем м. Харкова до адміністративної відповідальності. Винесені постанови головного державного санітарного лікаря міста про застосування фінансової санкції до приватної фірми «Анжеліка» на суму 12,5 тис. грн. та вилучення з реалізації продуктів харчування, на які не були надані якісні посвідчення. Постановою головного державного санітарного лікаря Фрунзенського району Харкова тимчасово заборонено функціонування об’єкту з 25 жовтня. Епідеміологічне розслідування триває.