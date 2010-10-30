Університет ім. Кожедуба здійснив випуск військових льотчиків

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Харківського університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба здійснив випуск 26 молодих військових льотчиків.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України,

таким чином, офіцерський корпус Збройних Сил України поповниться новим загоном офіцерів - військових фахівців високої кваліфікації, серед яких 14 вертольотчиків, 9 льотчиків та 3 штурмана.

Вітаючи випускників, командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій ОНИЩЕНКО зазначив, що нинішній випуск не гіршій за попередні, однак в силу певних причин другий рік поспіль лейтенантам не дали тієї кількості годин нальоту, аби отримати «клас».

Командувач відмітив, що сьогодні керівний склад університету в досить скрутних умовах «все-таки зуміли дати своїм вихованцям необхідний багаж знань та навичок для подальшої успішної служби в бойових частинах Збройних сил України». За його словам, офіцери - випускники осені-2010 випускаються за трьома спеціалізаціями: льотна експлуатація та бойове застосування літаків, льотна експлуатація та бойове застосування вертольотів, навігація та бойове застосування літальних апаратів. Середній наліт становить близько 100 годин на кожного.

Довідка УНІАН. Сьогодні льотний факультет Харківського університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба готує льотних кадрів тактичного рівня за напрямком «Військові науки», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». Майбутні льотчики освоюють такі типи літаків, як Як-52, Л-39, Ан-26Ш, вертольоти Мі-2, Мі-8.