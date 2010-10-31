Русанов відкидає можливість незаконного голосування на спецдільницях Харківщини

Харків. 31 жовтня. УНІАН. Голова Харківської обласної виборчої комісії Олександр РУСАНОВ відкидає можливість неправомірного голосування на спеціальних дільницях області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, відповідаючи на питання журналістів про ситуацію з додержанням виборчого законодавства на спеціальних дільницях області.

Він запевнив, що в облвиборчкомі були проведені всі необхідні тренінги та консультації з працівниками спеціальних виборчих комісій, і поки що не відмічено порушень на спеціальних дільницях.

О.РУСАНОВ висловив упевненість, що на 80 спецдільницях Харківщини та 50 спецдільницях Харкова вибори пройдуть без порушення законодавства.

Як заявляли деякі політики, на спеціальних дільницях на Харківщині відбуваються масові порушення виборчого законодавства.