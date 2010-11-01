У Харкові після обробки 31% протоколів лідирує Аваков, стверджує «Батькіщина»

Харків. 1 листопада. УНІАН. Після обробки 31,66% протоколів на виборах Харківського міського голови лідирує Арсен АВАКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з повідомленням сайту обласної організації партії «Батьківщина», про це свідчать дані обробки протоколів з мокрою печаткою.

За А.АВАКОВА проголосували 29,67% виборців.

У провладного кандидата Геннадія КЕРНЕСА - 29,07%.

Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА (КПУ) показує результат 15,87%.

Явка на виборах становила 40,8%.

У той же час, за оперативними даними з 348 дільниць (58,29%) лідирує також А.АВАКОВ, за якого проголосували 75642 виборців, за Г.КЕРНЕСА – 74063, йдеться у повідомленні сайту «Батьківщини».

Як повідомляв УНІАН, згідно з паралельним підрахунком голосів, який веде Партія регіонів, у Харкові на 7.00 підраховано 45,05% бюлетенів. За даними Г.КЕРНЕСА, на 7-му годину ранку він набрав 32,42% (64 тис. 826 голосів), його найближчий суперник А.АВАКОВ - 27,98% (55 тис. 951 голос). Різниця між ними становила 4,44% (8 тис. 875 голосів).

На 11.00 (підраховано 92,5% бюлетенів), за даними сайту ПР, розрив зріс на користь Г.КЕРНЕСА: за нього проголосувало 127 тисяч 353 особи. За Арсена АВАКОВА – 116 тисяч 248 осіб. Різниця становила 11 тисяч 105 голосів.