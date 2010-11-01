Добкін на «5» оцінив організацію виборів на Харківщині

Харків. 1 листопада. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН високо оцінив роботу з підготовки і проведення виборів у регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією сайту облдержадміністрації, губернатор вважає, що з головним завданням влади у ході виборів - забезпеченням справедливого і чесного волевиявлення всіх громадян - у Харківській області справилися на «відмінно».

«У екзаменаційному квитку цих виборів для мене є одне питання: готові ми сьогодні як суспільство, як територіальна громада, як влада і я як людина, що відповідає за неї, скласти іспит на профпридатність», - сказав М.ДОБКІН.

Він зазначив, що «головна зона відповідальності - це неможливість дозволити собі зробити те, за що потім буде соромно». «У цьому плані, - сказав М.ДОБКІН, - я ставлю всім людям, які працювали і в найбільш віддалених районах, і в Харкові, тверду «п`ятірку».

«Для мене, - наголосив М.ДОБКІН, - найголовніше на цих виборах те, що ми не допустили анінайменших дій, які будуть розцінені як підміна реального волевиявлення територіальної громади».