Обмежується рух тролейбусів та автобусів по пр. Героїв Сталінграда

Харків. 11 листопада. УНІАН. Тимчасово, до кінця цього року, обмежується швидкість руху тролейбусів та автобусів по пр. Героїв Сталінграда.

Як повідомляє сайт Харківської міськради, у зв’язку з проведенням робіт з капітального ремонту проїжджої частини по пр. Героїв Сталінграда (на дільниці: вул. Монюшка – пр. Гагаріна),з 11 листопада до 28 грудня 2010 року з 9.00 до 18.00 будуть щоденно впроваджуватися заходи з обмеження швидкості руху тролейбусів та автобусів, схемою руху яких передбачено проїзд зазначеної ділянки вулично-дорожньої мережі міста.