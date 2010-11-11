Сім'я Кушнарьова не буде вимагати перегляду справи

Харків. 11 листопада. УНІАН. Семья Евгения Кушнарева не будет обращаться в Генеральную прокуратуру с заявлением о пересмотре дела об убийстве политика по вновь открывшимся обстоятельствам

Как передает ИА «МОСТ-Харьков»,об этом comments.ua сообщил сын погибшего - Андрей Кушнарев.

Андрей Кушнарев объяснил, что семья считает такие действия бесполезными.

"Мы не видим пока перспективы. Мы провели консультации и пришли к выводу, что это бесполезно. Я надеюсь, что это временно", - сказал сын погибшего политика.

Ранее он заявлял, что не намерен спешить с подачей заявления до изменений в руководстве прокуратуры.

"Чтобы обращаться в Генеральную прокуратуру, кроме сомнений нужно иметь фактаж, подтвержденный какими-то экспертами. Мы стараемся максимально подготовиться, чтобы наше обращение было эффективным. Не хотелось бы, чтобы мы подали заявление, нас в очередной раз "отфутболили" и на этом все закончилось. Плюс в Харьковской прокуратуре никаких кардинальных изменений не произошло, поэтому очень возможен такой сценарий, что дело просто вернется сюда же и мы получим результат, который есть сейчас, т.е. никакого результата", - подчеркнул Андрей Кушнарев.

Как сообщал "МОСТ-Харьков", народный депутат от Партии регионов Евгений Кушнарев был смертельно ранен на охоте 16 января 2007 года и умер на следующий день.

Прокуратура возбудила уголовное дело и обвинила в убийстве по неосторожности участника охоты Дмитрия Завального. Следствие предъявило ему обвинение по двум статьям Уголовного Кодекса: по ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) и ч.1 ст.263 (незаконное хранение оружия). При рассмотрении обращения суд учел то, что у обвиняемого есть несовершеннолетняя дочь.

В мае прошлого года Харьковский апелляционный суд удовлетворил ходатайство об амнистии Завального. Семья Кушнарева неоднократно высказывала сомнения в том, что следствие назвало имя настоящего убийцы.

В октябре 2009 года Верховный суд Украины оставил в силе решение Апелляционного суда Харьковской области о закрытии дела об убийстве в январе 2007 года народного депутата Евгения Кушнарева и амнистии обвиняемого Дмитрия Завального. Таким образом, суд отказал семье погибшего народного депутата в удовлетворении кассационной жалобы.