В ЦВК пояснили, чому повернули скаргу Авакову

Харків. 11 листопада. УНІАН. Скарга кандидата на пост Харківського міського голови від ВО «Батьківщина» Арсена АВАКОВА в Центральну виборчу комісію України була повернена йому без розгляду, оскільки не відповідала вимогам ст. 87 закону про місцеві вибори.

Як передає ІА «МОСТ-Харьков»з посиланням на РБК-Україна, про це повідомив член ЦВК Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, коментуючи звернення А.АВАКОВА до суду з позовом на ЦВК.

Ю.ДАНИЛЕВСЬКИЙ підтвердив, що А.АВАКОВ звернувся до Київського апеляційного адміністративного суду з позовом про бездіяльність ЦВК, оскільки Центрвиборчком не розглянув одну з його скарг.

Член ЦВК спростував, що скарга А.АВАКОВА не була розглянута Центрвиборчкомом. За його словами, ЦВК розглянула скаргу, проте повернула її скаржникові, оскільки вона не була оформлена згідно зі статтею 87 закону про місцеві вибори, в якому мовиться про форму і зміст скарги в ЦВК.