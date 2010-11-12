Харківська область візьме участь у Міжнародній виставці в Петербурзі

Харків. 12 листопада. УНІАН. Харківська область візьме участь у Міжнародній виставці «Петерфуд» у Санкт-Петербурзі.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, виставка пройде у рамках Петербурзького продовольчого форуму, який відбудеться з 15 по 17 листопада ц.р.

Метою цього заходу є встановлення партнерських відносин між харківськими та російськими підприємствами, формування торгівельно-економічних зв’язків, сприяння дружбі та співробітництву між країнами. Підприємства області за результатами виставки отримають можливість встановити нові ділові контакти та розширити ринки збуту власної продукції, що позитивно вплине на подальший розвиток економічного потенціалу Харківщини в цілому та підвищить її імідж, йдеться у повідомлені.

Харківська область буде представлена стендом, до складу якого увійдуть експозиції понад 20-ти підприємств харчової та переробної промисловості, відбудеться презентація експортного та іноваційно-інвестиційного потенціалу регіону. Також в рамках виставки відбудеться обговорення угод про співробітництво у сфері агропромислового комплексу, фізкультури, культури і туризму між Харківською та Ленінградською областями.