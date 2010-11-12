Клюєв відкрив Харківську окружну дорогу
«Це нормальна, цивілізована дорога»
Харків. 12 листопада. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відкрив Харківську окружну дорогу.
Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛЮЄВ перерізав символічну стрічку та відкрив рух.
Він оглянув інформаційні стенди, на яких зображено динаміку й обсяги робіт.
А.КЛЮЄВ висловив задоволення виконаними роботами та подякував будівельникам.
«Це нормальна, цивілізована, європейська дорога. Нею приємно їхати. Я сподіваюсь, що вона ще довго вам служитиме», - сказав А.КЛЮЄВ.
Перший віце-прем’єр також нагородив почесними грамотами Кабінету міністрів України будівельників, які відзначилися під час виконання робіт.
В урочистій церемонії відкриття дороги взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, а також представники підрядних організацій, які брали участь у будівництві дороги.
Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область).
Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.
Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.