Харків. 12 листопада. УНІАН. Перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ відкрив Харківську окружну дорогу.

Як передає кореспондент УНІАН, А.КЛЮЄВ перерізав символічну стрічку та відкрив рух.

Він оглянув інформаційні стенди, на яких зображено динаміку й обсяги робіт.

А.КЛЮЄВ висловив задоволення виконаними роботами та подякував будівельникам.

«Це нормальна, цивілізована, європейська дорога. Нею приємно їхати. Я сподіваюсь, що вона ще довго вам служитиме», - сказав А.КЛЮЄВ.

Перший віце-прем’єр також нагородив почесними грамотами Кабінету міністрів України будівельників, які відзначилися під час виконання робіт.

В урочистій церемонії відкриття дороги взяли участь перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Володимир БАБАЄВ, голова Харківської облради Сергій ЧЕРНОВ, в.о. Харківського міського голови Геннадій КЕРНЕС, а також представники підрядних організацій, які брали участь у будівництві дороги.

Довідка УНІАН. Генеральний підрядник реконструкції дороги - ДП «Харківський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України». Субпідрядники – «Альтком» (Донецьк), трест «Дніпродорбуд» і ВАТ «ДРБУ-33» (Харківська область).

Під час капітального ремонту дороги було облаштовано сім додаткових смуг на підйом загальною протяжністю 7 кілометрів, реконструйовано мости через річки Лопань і Харків.

Дорога повністю відкрита для руху з 27 жовтня.