Курсанти-льотчики потрапили до лікарні через стафілокок?

Харків. 12 листопада. УНІАН. Сьогодні в Харківському військовому госпіталі залишаються 14 курсантів Харківського Університету Повітряних сил.

Про це перендає ІА «МОСТ-Харьков»з посиланням на начальника Університету Віктор ТКАЧЕНКА.

За його даними, у працівників їдальні, де їли курсанти, виявлений стафілокок.

В.ТКАЧЕНКО зазначив, що офіційних документів, які б підтверджували цей факт у нього немає, але за тими даними, які він має, стафілокок був висіяний під час аналізів у 10 працівників їдальні - це вся зміна (кухарі та офіціантки), що готувала вечерю, після якої захворіли курсанти.

В.ТКАЧЕНКО звернув увагу на те, що ці люди не є співробітниками Університету, а працюють в приватній фірмі, з якою вуз уклав договір на обслуговування.

Зараз технологічні цехи університетської їдальні закриті. Їжу курсантам готують в інших частинах і привозять до вузу в термосах.